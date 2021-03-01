***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.03.2021 10:22
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913853
BIST
13:121.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 29,10
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
13:127,3177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1072
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2996
13:128,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1536
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,8077
13:12412,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 412,00
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ITTFH
|2,75
|28.812.751
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.828.900
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.227.273
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.918.739
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|40.808.763
|% -4,44
|
|BRMEN
|2,90
|265.716
|% -3,33
|
|SISE
|7,54
|1.330.989.475
|% 5,75
|
|THYAO
|13,81
|840.703.291
|% 2,37
|
|KOZAL
|131,70
|652.186.358
|% 1,93
|
|GARAN
|9,00
|639.475.752
|% 0,90
|
|GUBRF
|81,90
|466.730.014
|% 2,63
|
|SISE
|7,54
|1.330.989.475
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,28
|204.311.664
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|639.475.752
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,91
|62.175.094
|% 3,41
|
|KARSN
|4,16
|263.219.057
|% 2,72
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3154
|7,3177
|% -1,44
|
|Euro
|8,8100
|8,8158
|% -1,71
|
|Sterlin
|10,1936
|10,2447
|% -1,14
|
|Frank
|8,0072
|8,0554
|% -1,51
|
|Riyal
|1,9490
|1,9587
|% -1,26
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|19,80
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.726
|2.795
|-52,08
|
|Yarım
|1.318
|1.352
|-25,19
|
|Çeyrek
|661
|676
|-12,60
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|1,07
|