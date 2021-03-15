***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.03.2021 09:57
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/03/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918122
BIST
11:481.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:487,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5294
11:489,0016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0530
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9863
11:48419,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 419,16
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TRILC
|19,48
|12.368.534
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.997.216
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|23.320.192
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.105.604
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.539.309
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.665.208
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.541.134
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|424.473.867
|% -1,01
|
|SISE
|7,74
|316.033.444
|% 1,04
|
|THYAO
|14,63
|301.796.529
|% 0,90
|
|ASELS
|17,46
|292.304.973
|% 2,05
|
|SASA
|45,40
|258.332.226
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,27
|195.829.805
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|148.139.156
|% -0,73
|
|GARAN
|8,83
|424.473.867
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,89
|224.148.535
|% 6,54
|
|USAK
|2,65
|114.148.584
|% 0,38
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5300
|7,5330
|% -0,45
|
|Euro
|8,9910
|9,0016
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4971
|10,5497
|% -0,11
|
|Frank
|8,0942
|8,1430
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0072
|2,0173
|% -0,21
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|4,92
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,67
|