***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.03.2021 10:37
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/03/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918395
BIST
10:471.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:477,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:478,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:47418,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,85
|Açılış
|: 418,68
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SANKO
|14,53
|34.321.021
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.800.596
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|12.225.145
|% 9,95
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|28,94
|218.634.339
|% -8,24
|
|GRNYO
|3,42
|6.829.131
|% -6,04
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|318,00
|7.774.803
|% -4,76
|
|KRGYO
|7,19
|5.553.102
|% -4,26
|
|GOZDE
|8,95
|399.528.353
|% -2,08
|
|GARAN
|8,78
|244.881.643
|% 0,69
|
|SISE
|7,79
|236.857.033
|% 0,00
|
|FENER
|28,94
|218.634.339
|% -8,24
|
|OTKAR
|445,90
|209.813.387
|% 2,27
|
|GOZDE
|8,95
|399.528.353
|% -2,08
|
|TSKB
|1,69
|53.860.542
|% 0,00
|
|SISE
|7,79
|236.857.033
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,42
|153.217.783
|% 7,54
|
|GARAN
|8,78
|244.881.643
|% 0,69
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5257
|7,5306
|% -0,03
|
|Euro
|8,9709
|8,9772
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,3874
|10,4395
|% -0,53
|
|Frank
|8,0887
|8,1375
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0025
|2,0125
|% -0,01
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,62
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,70
|