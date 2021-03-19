***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.03.2021 09:45
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/03/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919174
BIST
10:441.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:447,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0427
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:448,6926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:44408,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 408,96
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ARSAN
|10,13
|8.571.115
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.147.087
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,80
|299.797.424
|% 9,05
|
|CLEBI
|352,60
|120.354.538
|% 6,85
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SANKO
|13,42
|39.464.628
|% -6,74
|
|VAKKO
|14,79
|13.631.191
|% -6,63
|
|ODAS
|3,79
|207.560.600
|% -5,72
|
|THYAO
|14,19
|418.931.194
|% 1,79
|
|VESTL
|31,80
|299.797.424
|% 9,05
|
|FROTO
|208,00
|280.622.359
|% -1,89
|
|SISE
|7,85
|247.449.814
|% 0,26
|
|PETKM
|5,99
|209.719.227
|% -1,64
|
|TSKB
|1,65
|126.473.550
|% -2,94
|
|ODAS
|3,79
|207.560.600
|% -5,72
|
|SKBNK
|1,32
|69.769.359
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,13
|93.458.721
|% -1,84
|
|PETKM
|5,99
|209.719.227
|% -1,64
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2743
|7,2782
|% -0,61
|
|Euro
|8,6835
|8,6897
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1409
|10,1918
|% -0,26
|
|Frank
|7,8461
|7,8933
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9381
|1,9478
|% -0,41
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,03
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|0,21
|