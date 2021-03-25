***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2021 10:09
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/03/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920359
BIST
11:221.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,80
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:227,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:229,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:22442,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,75
|Açılış
|: 442,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.261.737
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.738.946
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,78
|9.478.053
|% -6,07
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,22
|898.705.070
|% 0,28
|
|SASA
|48,22
|680.674.890
|% 1,95
|
|KOZAL
|122,70
|377.609.287
|% 3,28
|
|KRDMD
|6,77
|309.767.685
|% 1,04
|
|TUPRS
|95,60
|300.707.625
|% 3,80
|
|GARAN
|7,22
|898.705.070
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,22
|107.359.660
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,77
|309.767.685
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,22
|46.221.509
|% 2,52
|
|TSKB
|1,45
|54.928.104
|% -0,68
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9340
|7,9415
|% 0,26
|
|Euro
|9,3891
|9,4308
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,8602
|10,9147
|% 0,47
|
|Frank
|8,4536
|8,5046
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1142
|2,1248
|% 0,38
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-1,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,82
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:34KONYA
Yüzde 5.24 oranında artışla 1, 233.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 251 adet işlem
-
11:33YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 563 adet işlem
-
11:32INDES
Yüzde 6.69 oranında artışla 30.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 575, 677 adet işlem
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 04 artarak (% 0.97 ) 1, 462
-
11:31XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 110.00 milyon TL de