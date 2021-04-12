***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.04.2021 09:58
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/04/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926523
BIST
11:131.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,29
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:138,2048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:139,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:13458,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,53
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:13
|QUAGR
|19,91
|380.480
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|504.796
|% 9,99
|
|MTRKS
|45,06
|1.047.330
|% 9,96
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|90.587.007
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.263.995
|% -9,88
|
|BTCIM
|12,20
|2.476.313
|% -9,63
|
|VAKKO
|12,10
|31.423.286
|% -9,16
|
|NTGAZ
|15,57
|599.759.337
|% -5,81
|
|BJKAS
|12,29
|364.083.291
|% 9,93
|
|EREGL
|16,34
|298.276.096
|% 0,18
|
|PETKM
|6,08
|254.989.956
|% 1,16
|
|VESBE
|57,15
|232.036.830
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,83
|145.472.492
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|123.901.369
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,64
|32.987.439
|% -3,03
|
|TSKB
|1,35
|67.474.031
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|54.602.350
|% -2,63
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1985
|8,2048
|% 0,62
|
|Euro
|9,7430
|9,7506
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2409
|11,2972
|% 0,89
|
|Frank
|8,8312
|8,8844
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1806
|2,1915
|% 0,58
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,76
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,45
|