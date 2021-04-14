***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.04.2021 09:39
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/04/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927772
BIST
09:551.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.381
En Düşük
1.381
09:558,1128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
09:559,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
09:55455,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|18,51
|244.618.352
|% 2,99
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|TRILC
|46,50
|95.172.755
|% 0,00
|
|ALKIM
|16,80
|75.698.930
|% -0,42
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|TRILC
|46,50
|95.172.755
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,00
|
|FENER
|31,94
|656.197.607
|% 0,00
|
|PETKM
|6,12
|650.934.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% 0,00
|
|ODAS
|3,50
|336.507.900
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|58.391.865
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,14
|51.314.025
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,69
|588.854.087
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1082
|8,1129
|% 0,09
|
|Euro
|9,7014
|9,7132
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1634
|11,2194
|% 0,45
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|1,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,05
|
|B. Petrol
|64,56
|64,56
|0,89
|