***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.04.2021 11:45
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/04/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928385
BIST
12:591.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:598,0333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:599,6352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0474
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6307
12:59451,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,96
|Açılış
|: 451,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:59
|QUAGR
|26,48
|54.092.894
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.554
|% 9,93
|
|TRGYO
|3,79
|200.578.014
|% 8,29
|
|EMKEL
|2,25
|2.891.182
|% 8,17
|
|TMPOL
|16,82
|14.996.879
|% 7,27
|
|TUREX
|17,38
|491.836.566
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.368.899
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.490.385
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.449.683
|% -9,94
|
|GARAN
|7,42
|2.980.178.432
|% 6,15
|
|SASA
|47,48
|815.616.015
|% 2,02
|
|EREGL
|18,17
|773.576.944
|% 3,71
|
|KRDMD
|7,68
|594.022.829
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|534.275.445
|% 3,26
|
|GARAN
|7,42
|2.980.178.432
|% 6,15
|
|YKBNK
|2,22
|534.275.445
|% 3,26
|
|TSKB
|1,35
|121.032.155
|% 1,50
|
|ODAS
|3,68
|292.450.642
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,68
|594.022.829
|% 3,78
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0309
|8,0333
|% -0,46
|
|Euro
|9,6283
|9,6352
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,0459
|11,1013
|% -0,29
|
|Frank
|8,6726
|8,7249
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1355
|2,1462
|% -0,40
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,12
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.977
|3.052
|-7,42
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,59
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|