***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.06.2021 09:38
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/06/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940015
BIST
11:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:108,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6964
11:1010,5517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5358
11:10524,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,21
|Açılış
|: 524,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:10
|BOBET
|4,20
|214.409.080
|% 9,09
|
|EPLAS
|32,86
|7.679.772
|% 8,23
|
|FRIGO
|22,70
|17.295.233
|% 7,48
|
|MZHLD
|45,22
|1.423.035
|% 6,60
|
|IZFAS
|6,72
|6.622.939
|% 6,50
|
|TKURU
|219,00
|2.539.085
|% -7,20
|
|KARSN
|3,95
|222.811.508
|% -6,18
|
|CANTE
|7,55
|23.195.849
|% -5,51
|
|PKENT
|2.848,40
|2.317.051
|% -4,73
|
|USAK
|2,04
|4.533.881
|% -3,77
|
|GARAN
|8,04
|251.871.769
|% 0,00
|
|THYAO
|13,90
|245.429.637
|% -0,64
|
|SISE
|8,12
|233.340.059
|% 1,12
|
|KARSN
|3,95
|222.811.508
|% -6,18
|
|BOBET
|4,20
|214.409.080
|% 9,09
|
|KARSN
|3,95
|222.811.508
|% -6,18
|
|BOBET
|4,20
|214.409.080
|% 9,09
|
|GARAN
|8,04
|251.871.769
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|233.340.059
|% 1,12
|
|PETKM
|6,38
|178.198.438
|% 0,95
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7024
|8,7040
|% 0,02
|
|Euro
|10,5444
|10,5517
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,2799
|12,3415
|% 0,34
|
|Frank
|9,6033
|9,6612
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3198
|2,3315
|% 0,27
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,32
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,01
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|0,32
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:24EPLAS
Yüzde 8.04 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 081 adet işlem
-
11:23YAYLA
Yüzde 5.00 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 972, 529 adet işlem
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.27 ) 1, 526
-
11:22XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 3, 299.00 milyon TL de
-
11:22BOBET
Yüzde 8.83 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 430, 668 adet işlem