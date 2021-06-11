***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.06.2021 13:55
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İlgili Fonlar [ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
1
0/06/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941960
BIST
14:391.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:398,3896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:3910,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0906
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:39509,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,80
|Açılış
|: 509,67
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:37
|OYYAT
|22,54
|149.136.743
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,83
|2.469.075
|% 7,76
|
|BMSCH
|5,91
|100.249.179
|% 6,87
|
|MZHLD
|51,20
|4.640.041
|% 6,44
|
|AYES
|20,08
|481.504
|% 6,36
|
|YESIL
|3,16
|17.540.484
|% -9,97
|
|TKURU
|161,10
|4.313.318
|% -8,05
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,42
|63.497.355
|% -6,96
|
|YAPRK
|34,06
|5.049.177
|% -6,53
|
|THYAO
|14,56
|792.315.802
|% 0,90
|
|GARAN
|8,52
|691.450.885
|% 0,47
|
|ASELS
|15,83
|452.762.194
|% 0,83
|
|FENER
|37,10
|424.510.717
|% 1,53
|
|TUPRS
|104,60
|397.659.807
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,14
|334.659.969
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|221.742.063
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|277.736.424
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|691.450.885
|% 0,47
|
|BOBET
|5,15
|322.685.756
|% 5,75
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3877
|8,3890
|% -0,46
|
|Euro
|10,1807
|10,1871
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,8436
|11,9030
|% -0,58
|
|Frank
|9,3197
|9,3759
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2309
|2,2421
|% -0,43
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-8,70
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,70
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|