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***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

15.06.2021 09:56


ihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14/06/2021
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942309


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:201.455
Değişim :  0,03% |  0,43
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 277,20 2.563.964 % 10,00  
EMNIS 23,64 444.385 % 9,95  
HUBVC 13,66 13.431.071 % 8,41  
TUREX 10,06 51.434.509 % 8,29  
EUKYO 6,94 2.696.258 % 7,93  
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11:20 Alış Satış %  
Dolar 8,5443 8,5465 % 0,91  
Euro 10,3765 10,3843 % 1,14  
Sterlin 12,0226 12,0829 % 0,94  
Frank 9,4909 9,5480 % 1,21  
Riyal 2,2723 2,2837 % 0,92  
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11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -3,45  
Altın Gr. 512 512 4,30  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,60 27,62 -0,24  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,01  
B. Petrol 73,27 73,27 0,41  
Seans Raporu 11:20
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