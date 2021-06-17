***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.06.2021 13:37
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942815
BIST
14:541.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,92
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:548,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:5410,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:54496,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,59
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
496,10
BIST En Aktif Hisseler14:54
|RODRG
|18,70
|2.831.047
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.689.860
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.451.949
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|19.081.466
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,09
|175.507.883
|% -9,91
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,76
|50.091.659
|% -6,93
|
|THYAO
|14,68
|1.247.211.826
|% 2,51
|
|GARAN
|8,27
|758.282.960
|% -1,08
|
|BJKAS
|7,08
|477.636.929
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,19
|456.785.504
|% -1,35
|
|BOBET
|5,61
|423.664.517
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,19
|456.785.504
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,21
|259.592.337
|% -0,90
|
|GARAN
|8,27
|758.282.960
|% -1,08
|
|THYAO
|14,68
|1.247.211.826
|% 2,51
|
|YESIL
|2,09
|175.507.883
|% -9,91
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6427
|8,6444
|% 0,33
|
|Euro
|10,3373
|10,3445
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0224
|12,0827
|% 0,08
|
|Frank
|9,4017
|9,4584
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2968
|2,3084
|% 0,28
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-21,52
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-86,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|-88,94
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-43,02
|
|Çeyrek
|794
|813
|-21,51
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-0,16
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 12 kaybederek (% -0.48 ) 1, 256
-
15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, UMPAS, TKURU, RODRG, AYCES, IDGYO
-
15:06
UZERB, TKURU, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:06
BAGFS, UTPYA, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:06
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 70 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem