***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.06.2021 10:51
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942989
BIST
11:101.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.414
11:108,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
11:1010,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0555
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
11:10499,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,33
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler11:10
|IDGYO
|6,05
|1.074.366
|% 10,00
|
|TKURU
|139,20
|5.721.242
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|18.547.010
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|AYCES
|71,00
|2.500.419
|% 6,93
|
|BERA
|16,93
|5.826.443
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.400,00
|243.200
|% -3,83
|
|CASA
|130,50
|17.226
|% -3,69
|
|THYAO
|14,55
|561.808.205
|% -0,75
|
|GARAN
|8,27
|212.204.469
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,10
|154.454.717
|% -0,94
|
|TAVHL
|27,88
|149.072.129
|% 0,07
|
|KRDMD
|7,14
|135.195.816
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,10
|154.454.717
|% -0,94
|
|THYAO
|14,55
|561.808.205
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,18
|65.584.813
|% 0,46
|
|GARAN
|8,27
|212.204.469
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,22
|31.117.251
|% 0,83
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6694
|8,6711
|% -0,55
|
|Euro
|10,3361
|10,3420
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,9954
|12,0555
|% -0,92
|
|Frank
|9,4045
|9,4612
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,58
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|20,23
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|