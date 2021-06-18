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***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

18.06.2021 10:51



***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942989


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,12% |  1,70
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Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler11:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.074.366 % 10,00  
TKURU 139,20 5.721.242 % 9,95  
OZBAL 9,20 18.547.010 % 9,92  
ISKUR 387.000,00 387.000 % 9,91  
AYCES 71,00 2.500.419 % 6,93  
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11:10 Alış Satış %  
Dolar 8,6694 8,6711 % -0,55  
Euro 10,3361 10,3420 % -0,53  
Sterlin 11,9954 12,0555 % -0,92  
Frank 9,4045 9,4612 % -0,61  
Riyal 2,3045 2,3161 % -0,58  
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11:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 20,23  
Altın Gr. 499 499 1,83  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 26,37 26,40 0,47  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 72,59 72,59 -0,51  
Seans Raporu 11:10
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