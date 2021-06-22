***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.06.2021 09:06
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943480
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
0
En Düşük
0
18:058,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7984
En Düşük
8,7522
18:0510,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0750
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4250
En Düşük
10,3800
18:05502,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 502,68
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
501,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|INTEM
|41,78
|2.607.286
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,18
|148.418.031
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|27.422.403
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|541.548.083
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|INTEM
|41,78
|2.607.286
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,18
|148.418.031
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|27.422.403
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|541.548.083
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 0,00
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 0,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7555
|8,7598
|% -0,12
|
|Euro
|10,4150
|10,4250
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1447
|12,2056
|% -0,32
|
|Frank
|9,4840
|9,5411
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3295
|2,3412
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|0,67
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,26
|