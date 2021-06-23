***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.06.2021 09:32
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943687
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
0
En Düşük
0
18:058,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0460
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,2708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0633
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
18:05493,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,49
|Açılış
|: 493,28
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|5,98
|1.890.768
|% 38,80
|
|LUKSK
|49,62
|3.086.594
|% 3,26
|
|MMCAS
|6,65
|817.095
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,72
|6.496.761
|% 0,00
|
|KFEIN
|26,32
|32.625.005
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,86
|13.111.542
|% 0,00
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|KFEIN
|26,32
|32.625.005
|% 0,00
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% 0,00
|
|TRILC
|31,38
|133.268.312
|% 0,00
|
|CEOEM
|13,62
|84.596.601
|% 0,00
|
|QUAGR
|27,04
|82.831.727
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|GWIND
|3,72
|43.976.432
|% 0,00
|
|CEOEM
|13,62
|84.596.601
|% 0,00
|
|DERHL
|4,22
|22.979.733
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,60
|31.432.674
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6024
|8,6039
|% -0,53
|
|Euro
|10,2626
|10,2708
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9819
|12,0420
|% -0,39
|
|Frank
|9,3388
|9,3951
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2891
|2,3005
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,44
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,64
|