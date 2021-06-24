***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.06.2021 09:17
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943898
BIST
10:341.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.411
En Düşük
1.405
10:348,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6726
En Düşük
8,6368
10:3410,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0596
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3700
En Düşük
10,3104
10:34494,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 494,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler10:32
|VKFYO
|8,06
|13.427.807
|% 9,96
|
|DAGHL
|15,05
|12.563.277
|% 9,93
|
|YESIL
|2,37
|25.128.354
|% 8,72
|
|CEOEM
|16,26
|41.030.106
|% 8,54
|
|VAKFN
|12,60
|53.509.231
|% 8,43
|
|KRGYO
|5,68
|2.797.473
|% -4,05
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|EUYO
|4,49
|1.633.059
|% -3,23
|
|BAYRK
|10,06
|1.924.875
|% -3,18
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|THYAO
|14,57
|203.471.804
|% 0,07
|
|GARAN
|8,32
|188.520.123
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,13
|171.640.069
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,21
|102.866.658
|% 1,38
|
|KOZAL
|122,40
|66.406.498
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,13
|171.640.069
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,21
|102.866.658
|% 1,38
|
|GARAN
|8,32
|188.520.123
|% 0,60
|
|TSKB
|1,34
|21.616.743
|% 0,75
|
|THYAO
|14,57
|203.471.804
|% 0,07
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6703
|8,6717
|% 0,37
|
|Euro
|10,3606
|10,3727
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,0533
|12,1137
|% 0,21
|
|Frank
|9,3922
|9,4488
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3024
|2,3139
|% 0,23
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,93
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|