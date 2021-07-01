***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.07.2021 09:15
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945338
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
0
En Düşük
0
18:058,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6689
18:0510,3199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0070
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2879
18:05497,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,31
|Açılış
|: 497,48
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|KERVT
|4,44
|34.962.404
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,15
|8.995.247
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,10
|474.876.551
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,76
|10.208.257
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6929
|8,6952
|% -0,04
|
|Euro
|10,3094
|10,3199
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9852
|12,0453
|% -0,10
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3139
|2,3255
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,36
|
|Altın Gr.
|498
|499
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,20
|