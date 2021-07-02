***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.07.2021 09:15
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945611
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6922
En Düşük
8,6441
18:0510,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3034
En Düşük
10,2510
18:05495,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,79
|Açılış
|: 495,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
496,95
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6875
|8,6905
|% 0,46
|
|Euro
|10,2851
|10,2939
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9240
|11,9838
|% 0,47
|
|Frank
|9,3436
|9,3999
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3101
|2,3217
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,69
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|-0,02
|