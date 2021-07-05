***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.07.2021 10:14
ihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/07/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946046
BIST
11:491.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
11:498,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
11:4910,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
11:49500,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 500,31
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler11:49
|VAKFN
|11,77
|8.354.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|28.233.488
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.544.644
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|20.912.052
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.227.533
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.899.348
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,04
|30.119.825
|% -6,67
|
|KGYO
|5,98
|1.119.685
|% -3,08
|
|TACTR
|33,90
|12.848
|% -2,87
|
|THYAO
|14,03
|552.047.864
|% 2,11
|
|GARAN
|8,48
|353.923.648
|% 0,95
|
|SASA
|29,34
|231.295.748
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,94
|199.943.157
|% 1,73
|
|MEDTR
|32,56
|167.771.194
|% 5,71
|
|YKBNK
|2,20
|104.513.454
|% 0,46
|
|GARAN
|8,48
|353.923.648
|% 0,95
|
|PEKGY
|1,25
|50.363.307
|% 3,31
|
|THYAO
|14,03
|552.047.864
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|59.730.685
|% 4,44
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6810
|8,6844
|% 0,06
|
|Euro
|10,3097
|10,3154
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9979
|12,0581
|% 0,24
|
|Frank
|9,3850
|9,4415
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3089
|2,3204
|% 0,06
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,45
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,16
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:02TSPOR
Yüzde 4.37 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 428, 570 adet işlem
-
12:01SELGD
Yüzde 7.63 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 305 adet işlem
-
12:00BRSAN
Yüzde 7.37 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 149 adet işlem
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 84 artarak (% 0.46 ) 1, 491
-
11:58XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 4, 024.00 milyon TL de