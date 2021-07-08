***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.07.2021 10:47
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07/07/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948354
BIST
12:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
12:058,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
12:0510,3027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0522
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
12:05507,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,08
|Açılış
|: 507,85
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler12:05
|TUREX
|11,57
|10.213.290
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,46
|166.688.836
|% 6,67
|
|MAVI
|59,00
|23.686.708
|% 4,15
|
|BASCM
|11,76
|30.647
|% 3,89
|
|SNGYO
|4,23
|14.166.368
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.954.587
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|2.567.360
|% -8,51
|
|KATMR
|3,19
|49.649.158
|% -7,54
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|BIOEN
|28,46
|166.688.836
|% 6,67
|
|KOZAL
|109,40
|122.662.880
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,90
|91.928.111
|% 0,00
|
|BERA
|12,44
|74.902.718
|% 0,57
|
|GWIND
|3,78
|68.858.532
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,90
|91.928.111
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|64.961.003
|% -2,97
|
|PEKGY
|1,23
|38.558.154
|% -0,81
|
|GWIND
|3,78
|68.858.532
|% 1,34
|
|KATMR
|3,19
|49.649.158
|% -7,54
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6945
|8,7003
|% 0,17
|
|Euro
|10,2621
|10,3027
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9691
|12,0291
|% 0,14
|
|Frank
|9,4513
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3147
|2,3263
|% 0,25
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|