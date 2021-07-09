***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.07.2021 09:44
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/07/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949908
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
18:0510,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2694
18:05502,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,08
|Açılış
|: 502,96
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KTSKR
|18,90
|160.792.132
|% 0,00
|
|KTSKR
|18,90
|160.792.132
|% 0,00
|
|KTSKR
|18,90
|160.792.132
|% 0,00
|
|KTSKR
|18,90
|160.792.132
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7020
|8,7062
|% 0,16
|
|Euro
|10,2998
|10,3070
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9445
|12,0044
|% -0,11
|
|Frank
|9,4514
|9,5084
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3138
|2,3254
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-4,53
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
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17:56XU100
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17:56EMKEL
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17:54BERA
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17:51
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