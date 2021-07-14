***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2021 10:59
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/07/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951041
BIST
11:321.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 18,91
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
11:328,6276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6383
En Düşük
8,6062
11:3210,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1957
En Düşük
10,1397
11:32503,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,32
|Açılış
|: 503,19
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler11:32
|EDATA
|8,12
|50.036.353
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,34
|90.232.082
|% 9,30
|
|IHYAY
|0,74
|7.701.134
|% 7,25
|
|ORMA
|29,84
|10.056
|% 6,50
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|BANVT
|60,55
|1.156.863
|% -4,19
|
|SASA
|29,78
|518.111.389
|% 5,08
|
|GARAN
|8,51
|410.312.863
|% 0,71
|
|THYAO
|13,17
|216.796.802
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,25
|172.554.336
|% 2,26
|
|FROTO
|173,10
|171.553.727
|% 2,55
|
|PEKGY
|1,00
|72.403.451
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|410.312.863
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,29
|98.066.509
|% 0,88
|
|PETKM
|5,33
|138.859.869
|% 1,72
|
|KRDMD
|7,25
|172.554.336
|% 2,26
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6253
|8,6276
|% 0,10
|
|Euro
|10,1659
|10,1712
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9192
|11,9790
|% 0,41
|
|Frank
|9,3631
|9,4195
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 0,07
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,38
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|-0,32
|
Seans Raporu
11:32
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11:41VBTYZ
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