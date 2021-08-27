***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.08.2021 10:18
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/08/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960735
BIST
14:331.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.444
14:338,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:339,8809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:33484,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:33
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3961
|8,3994
|% 0,14
|
|Euro
|9,8749
|9,8809
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,4737
|11,5313
|% 0,18
|
|Frank
|9,1058
|9,1607
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,10
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,21
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|6,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|5,53
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,67
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,15
|71,15
|0,97
|
Seans Raporu
14:33
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14:46INTEM
Yüzde 5.93 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 974 adet işlem
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14:43AKFGY
Yüzde 9.61 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 308, 210 adet işlem
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14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 6 artarak (% 0.36 ) 1, 287
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14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, AKFGY, KENT, BALAT, DESA
-
14:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDATA, SUMAS