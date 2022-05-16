***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.05.2022 10:52
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030494
BIST
12:132.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 18,90
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:1315,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3464
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:1316,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,4630
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:13934,14
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 23,14
|Açılış
|: 934,14
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,24
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,67
|1.660.930
|% 8,79
|
|EUHOL
|2,72
|19.724.672
|% 8,37
|
|ORCAY
|19,57
|181.063.893
|% 8,12
|
|IMASM
|37,82
|57.769.858
|% 7,26
|
|GZNMI
|32,80
|3.337.203
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.071.183
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|YUNSA
|27,64
|15.732.748
|% -5,92
|
|OYAYO
|8,75
|1.935.635
|% -5,91
|
|THYAO
|42,70
|1.505.612.795
|% -0,05
|
|SISE
|19,77
|1.347.501.159
|% 2,44
|
|KRDMD
|14,97
|724.901.764
|% 0,40
|
|EREGL
|32,20
|654.840.332
|% 1,64
|
|GARAN
|14,95
|578.757.099
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|443.768.385
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|512.145.023
|% 0,23
|
|SISE
|19,77
|1.347.501.159
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,77
|247.410.226
|% 1,62
|
|AKBNK
|7,92
|495.709.976
|% -0,63
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8756
|15,8829
|% 2,20
|
|Euro
|16,6705
|16,7028
|% 2,85
|
|Sterlin
|19,7563
|19,8554
|% 3,53
|
|Frank
|15,8798
|15,9754
|% 2,84
|
|Riyal
|4,2223
|4,2435
|% 2,27
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,89
|
|Altın Gr.
|934
|934
|22,94
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.305
|133,00
|
|Tam
|6.174
|6.333
|122,45
|
|Yarım
|2.984
|3.064
|59,23
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|29,62
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,16
|0,35
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,56
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26TGSAS
Yüzde 4.15 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 351 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 45 artarak (% 0.92 ) 2, 671
-
12:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, KRDMD
-
12:25XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 13, 730.00 milyon TL de
-
12:25BLCYT
Yüzde 4.81 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 039 adet işlem