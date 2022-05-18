***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.05.2022 10:06
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031065
BIST
11:412.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,21
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.403
En Düşük
2.385
11:4115,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0355
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:4116,7501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:41929,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,51
|Açılış
|: 929,91
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ORCAY
|21,90
|85.100.401
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.619.939
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.376.138
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.937.991
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,95
|7.328.706
|% 8,64
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|7,99
|3.042.470
|% -9,31
|
|MNDRS
|3,37
|12.884.786
|% -5,34
|
|OZRDN
|10,55
|2.109.798
|% -4,87
|
|RHEAG
|1,97
|1.465.741
|% -4,83
|
|THYAO
|41,86
|1.843.151.691
|% -0,52
|
|SISE
|20,02
|721.182.450
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,72
|496.541.199
|% 1,54
|
|YKBNK
|4,30
|451.017.470
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,96
|405.088.217
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,30
|451.017.470
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,66
|262.715.832
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,17
|96.456.016
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,96
|405.088.217
|% 1,40
|
|THYAO
|41,86
|1.843.151.691
|% -0,52
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9269
|15,9354
|% 0,21
|
|Euro
|16,7311
|16,7485
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,6667
|19,7654
|% -0,75
|
|Frank
|15,8955
|15,9913
|% -0,31
|
|Riyal
|4,2346
|4,2558
|% 0,16
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,59
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,67
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54KONKA
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 985, 376 adet işlem
-
11:53SONME
Yüzde 4.85 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 506 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 9, 689.00 milyon TL de
-
11:50FENER
Yüzde 4.37 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 383, 887 adet işlem
-
11:49TUKAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 683 adet işlem