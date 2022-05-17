***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.05.2022 10:07
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030755
BIST
12:392.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,63
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
12:3915,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0630
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
12:3916,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0434
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
12:39933,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,83
|Açılış
|: 933,23
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
933,68
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ORCAY
|21,90
|85.945.784
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.661.795
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.497.321
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.043.427
|% 9,93
|
|KONKA
|24,60
|116.124.892
|% 8,37
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OZRDN
|10,27
|2.619.510
|% -7,39
|
|OYAYO
|8,29
|3.767.726
|% -5,90
|
|MNDRS
|3,38
|15.787.555
|% -5,06
|
|LKMNH
|17,61
|4.321.397
|% -4,71
|
|THYAO
|41,96
|2.142.010.576
|% -0,29
|
|SISE
|19,98
|840.887.571
|% 0,35
|
|SAHOL
|19,68
|630.699.882
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,31
|538.892.667
|% 1,17
|
|HEKTS
|25,72
|529.550.766
|% 4,30
|
|EKGYO
|2,65
|408.147.680
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|538.892.667
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,17
|106.028.159
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,97
|482.252.707
|% 1,53
|
|THYAO
|41,96
|2.142.010.576
|% -0,29
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9574
|15,9651
|% 0,40
|
|Euro
|16,7887
|16,8006
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,7217
|19,8206
|% -0,47
|
|Frank
|15,9481
|16,0442
|% 0,02
|
|Riyal
|4,2396
|4,2609
|% 0,28
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,66
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.203
|6.297
|39,00
|
|Tam
|6.175
|6.334
|42,62
|
|Yarım
|2.985
|3.064
|20,61
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,48
|