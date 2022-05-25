***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.05.2022 10:01
Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032261
BIST
11:362.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,34
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:3616,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2790
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3548
En Düşük
16,0430
11:3617,4714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1748
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4714
En Düşük
17,2406
11:36975,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,04
|Açılış
|: 975,28
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:36
|DAGHL
|27,06
|4.612.169
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|524.705.604
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|35.399.916
|% 9,97
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|SELVA
|8,86
|8.548.185
|% -5,74
|
|DOGUB
|4,48
|15.057.782
|% -5,68
|
|SEYKM
|7,38
|17.585.808
|% -4,03
|
|ASUZU
|109,40
|64.467.362
|% -3,95
|
|NUGYO
|5,89
|14.315.778
|% -3,92
|
|SISE
|20,30
|930.484.785
|% 2,42
|
|GARAN
|14,66
|729.988.098
|% -1,00
|
|THYAO
|42,10
|719.279.021
|% -0,14
|
|ASELS
|23,50
|560.873.048
|% 1,91
|
|ARCLK
|74,40
|524.705.604
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,56
|189.167.522
|% 0,00
|
|GARAN
|14,66
|729.988.098
|% -1,00
|
|SISE
|20,30
|930.484.785
|% 2,42
|
|DOHOL
|3,67
|166.682.870
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,37
|179.450.338
|% -0,23
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3454
|16,3548
|% 1,74
|
|Euro
|17,4515
|17,4714
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,4178
|20,5202
|% 1,48
|
|Frank
|16,9084
|17,0102
|% 1,30
|
|Riyal
|4,3436
|4,3654
|% 1,51
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-10,95
|
|Altın Gr.
|977
|977
|10,62
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,21
|
Seans Raporu
11:36
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11:51
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