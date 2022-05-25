***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.05.2022 10:01
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032261
BIST
13:262.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:2616,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0295
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:2617,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1354
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:26971,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,93
|Açılış
|: 971,84
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:26
|MPARK
|33,24
|26.966.079
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,35
|85.995.221
|% 9,58
|
|POLHO
|4,80
|121.176.807
|% 7,87
|
|ALKA
|42,10
|65.114.269
|% 7,02
|
|KZBGY
|75,60
|36.729.019
|% -9,41
|
|MEPET
|3,70
|22.568.786
|% -9,09
|
|IMASM
|42,66
|6.572.964
|% -7,86
|
|MZHLD
|54,20
|4.098.325
|% -5,66
|
|HEDEF
|5,38
|22.141.492
|% -4,61
|
|THYAO
|42,82
|1.838.523.086
|% 0,38
|
|SISE
|20,84
|1.109.664.695
|% -0,95
|
|ARCLK
|79,10
|1.086.598.174
|% 6,32
|
|ASELS
|23,78
|673.731.375
|% 0,51
|
|KOZAL
|191,40
|672.938.738
|% 2,19
|
|SKBNK
|1,33
|217.442.420
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,59
|307.822.033
|% -0,38
|
|HALKB
|5,60
|642.023.336
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,70
|308.518.988
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,48
|238.823.499
|% -0,88
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3827
|16,3941
|% 0,18
|
|Euro
|17,5735
|17,6049
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,5821
|20,6854
|% 0,32
|
|Frank
|16,9817
|17,0840
|% 0,27
|
|Riyal
|4,3501
|4,3719
|% 0,05
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,55
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-15,29
|
|Yarım
|3.106
|3.187
|-7,40
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,64
|