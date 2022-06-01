***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.06.2022 10:01
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033787
BIST
12:232.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 36,23
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:2316,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:2317,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0329
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:23966,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,89
|Açılış
|: 966,41
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:23
|OZRDN
|12,91
|1.954.369
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,35
|15.857.833
|% 9,69
|
|MRGYO
|1,68
|19.758.589
|% 9,09
|
|AKSEN
|23,02
|232.239.593
|% 9,00
|
|PENTA
|487,00
|49.608.695
|% 7,86
|
|AVGYO
|2,83
|23.805.104
|% -9,00
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.824.380
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|55.282.438
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,20
|1.616.791
|% -4,76
|
|THYAO
|50,10
|2.077.384.760
|% 0,40
|
|SASA
|38,32
|1.048.226.660
|% 5,04
|
|KRDMD
|15,02
|853.541.624
|% 2,18
|
|HEKTS
|32,26
|747.131.934
|% 3,00
|
|SISE
|21,14
|711.530.006
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,88
|462.889.324
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,74
|498.325.713
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|121.892.935
|% 1,56
|
|KARSN
|7,10
|434.043.898
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,98
|242.746.957
|% -0,75
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4361
|16,4411
|% 0,28
|
|Euro
|17,6327
|17,6546
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6111
|20,7144
|% -0,02
|
|Frank
|17,0150
|17,1175
|% -0,07
|
|Riyal
|4,3684
|4,3903
|% 0,15
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,03
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.534
|-41,00
|
|Tam
|6.405
|6.565
|-37,94
|
|Yarım
|3.096
|3.176
|-18,35
|
|Çeyrek
|1.553
|1.588
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,76
|