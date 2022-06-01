***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.06.2022 10:01
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033787
BIST
12:452.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:4516,4686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0764
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:4517,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1671
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7023
En Düşük
17,4621
12:45981,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,36
|Açılış
|: 981,58
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
982,09
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:43
|YUNSA
|31,24
|26.546.558
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.462.888
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.353.755
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.946.655
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.930.612
|% -9,94
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|PSGYO
|12,25
|203.553.139
|% -5,48
|
|AVGYO
|2,67
|12.022.339
|% -4,64
|
|IHLGM
|0,75
|19.674.303
|% -3,85
|
|THYAO
|49,94
|1.958.021.559
|% 1,38
|
|SASA
|38,20
|799.595.233
|% 1,27
|
|SISE
|21,08
|699.138.073
|% 0,57
|
|PETKM
|10,36
|697.673.569
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,15
|653.385.002
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,82
|538.754.006
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,85
|295.727.968
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|129.259.779
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,88
|277.903.073
|% 0,16
|
|TSKB
|2,28
|158.889.167
|% -0,87
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4627
|16,4686
|% 0,47
|
|Euro
|17,6652
|17,7037
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,5883
|20,6915
|% 0,90
|
|Frank
|17,0803
|17,1832
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3767
|4,3986
|% 0,44
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,55
|
|Altın Gr.
|982
|982
|8,47
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|36,00
|
|Tam
|6.495
|6.659
|38,50
|
|Yarım
|3.139
|3.221
|18,62
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,31
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,95
|