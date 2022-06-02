***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.06.2022 11:21
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034148
BIST
14:402.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,26
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:4016,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0893
|Açılış
|: 24,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 24,7000
|
16,4815
En Düşük
16,3796
14:4017,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2050
|Açılış
|: 11,7176
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5207
|
17,7025
En Düşük
17,4621
14:40982,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,42
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MAGEN
|11,55
|94.190.646
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.879.233
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.105.058
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.081.859
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.512.655
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|286.569.794
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|22.615.097
|% -3,85
|
|SANFM
|35,00
|10.909.046
|% -3,79
|
|AVGYO
|2,70
|14.759.569
|% -3,57
|
|THYAO
|50,00
|2.593.562.803
|% 1,50
|
|SASA
|39,90
|1.476.653.352
|% 5,78
|
|SISE
|21,10
|1.063.119.513
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|977.308.252
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,84
|732.194.110
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,85
|348.189.612
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,26
|133.482.461
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|352.509.388
|% 0,42
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4668
|16,4815
|% 0,54
|
|Euro
|17,6590
|17,7010
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,6097
|20,7131
|% 1,00
|
|Frank
|17,0884
|17,1914
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3774
|4,3994
|% 0,46
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,42
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.499
|6.662
|42,07
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,35
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|10,18
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,09
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55ESEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 191, 721 adet işlem
-
14:54OLMK
Yüzde 4.06 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 383 adet işlem
-
14:53AKSGY
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 203, 162 adet işlem
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 78 artarak (% 1.11 ) 2, 887
-
14:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAGEN, YUNSA