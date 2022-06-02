***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.06.2022 11:21
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034148
BIST
13:472.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4716,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0566
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4717,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0682
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:47989,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 989,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DOKTA
|26,76
|4.716.666
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,88
|75.243.311
|% 9,21
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,72
|31.660.553
|% 7,73
|
|KRSTL
|6,77
|4.959.736
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,57
|217.652.103
|% -9,43
|
|MNDRS
|3,16
|10.582.600
|% -5,39
|
|AVGYO
|2,75
|8.750.578
|% -4,84
|
|METUR
|4,19
|12.512.969
|% -4,34
|
|SASA
|42,42
|2.339.668.195
|% 5,52
|
|THYAO
|49,04
|1.904.551.728
|% -1,13
|
|KARSN
|7,11
|1.720.739.549
|% -1,11
|
|KRDMD
|15,17
|1.005.067.573
|% -0,39
|
|EREGL
|34,78
|909.681.650
|% 0,29
|
|KARSN
|7,11
|1.720.739.549
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,92
|534.981.948
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,82
|311.756.614
|% 0,36
|
|TSKB
|2,15
|198.020.139
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|618.338.475
|% -0,91
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5070
|16,5106
|% 0,34
|
|Euro
|17,7328
|17,7668
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7718
|% 0,14
|
|Frank
|17,1293
|17,2325
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3874
|4,4094
|% 0,27
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,64
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,77
|