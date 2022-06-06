***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.06.2022 10:11
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034776
BIST
11:092.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 45,63
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.649
En Düşük
2.620
11:0916,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1708
|Açılış
|: 16,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5851
En Düşük
15,9954
11:0917,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2845
|Açılış
|: 17,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8813
En Düşük
17,3505
11:09986,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,76
|Açılış
|: 986,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TETMT
|256,50
|5.217.931
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,11
|38.561.781
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,33
|28.218.411
|% 8,27
|
|MSGYO
|4,36
|14.209.683
|% 7,92
|
|EPLAS
|17,90
|28.452.738
|% -9,64
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|HEDEF
|6,73
|19.435.294
|% -2,89
|
|SASA
|44,70
|1.348.675.477
|% 1,82
|
|THYAO
|48,74
|1.104.519.496
|% 1,58
|
|SISE
|21,62
|1.018.256.890
|% 3,84
|
|EREGL
|35,38
|633.719.180
|% 2,49
|
|TUPRS
|283,60
|510.049.354
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,85
|261.589.603
|% 2,52
|
|ODAS
|2,94
|220.567.499
|% 5,00
|
|DOHOL
|4,04
|227.258.653
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,90
|238.270.151
|% 1,24
|
|TSKB
|2,27
|109.167.435
|% 2,71
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5743
|16,5851
|% 1,04
|
|Euro
|17,8396
|17,8813
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,7519
|20,8560
|% 1,54
|
|Frank
|17,1783
|17,2818
|% 1,11
|
|Riyal
|4,4060
|4,4281
|% 0,99
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,08
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,15
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,30
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,68
|