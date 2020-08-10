ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2020 18:09
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867356
BIST
17:561.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:567,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:568,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:56478,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 478,91
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:56
|FADE
|3,19
|289.406
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.578.531
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.819.250
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.441.416
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.078.188
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.485
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,01
|2.520.088.489
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,98
|1.591.923.824
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|911.821.899
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,58
|804.064.010
|% 1,82
|
|KARSN
|2,92
|590.948.656
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,98
|1.591.923.824
|% 1,02
|
|KARSN
|2,92
|590.948.656
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,75
|493.710.898
|% 3,38
|
|TSKB
|1,07
|156.919.082
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|198.522.148
|% 1,48
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3057
|7,3100
|% 0,26
|
|Euro
|8,6000
|8,6079
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,5322
|9,5800
|% 0,48
|
|Frank
|7,9548
|8,0027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.038
|2,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,95
|28,98
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,20
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|