ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2020 17:01
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.137,05 % 0,00650933 % 0,00313816 % 48,21
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 6,47 % 0,00078739 % 0,00000043 % 0,055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858998
BIST
16:49114.301
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.492,98
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
16:496,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8683
En Düşük
6,8515
16:497,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7728
En Düşük
7,7277
16:49398,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,04
|Açılış
|: 398,99
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|48.299.333
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|BRYAT
|78,85
|40.588.549
|% 9,90
|
|MAALT
|104,40
|22.217.922
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.408.881
|% 9,84
|
|TURGG
|54,95
|17.643.759
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|51.092.253
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|7.477.248
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.818.821
|% -9,86
|
|VANGD
|1,66
|920.972
|% -8,79
|
|EKGYO
|2,11
|1.739.799.932
|% -2,31
|
|GARAN
|7,78
|1.084.762.746
|% -1,64
|
|TRKCM
|4,56
|1.022.020.662
|% -1,51
|
|SISE
|6,19
|1.019.594.672
|% -2,98
|
|THYAO
|11,79
|905.173.263
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,11
|1.739.799.932
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,63
|397.150.870
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,56
|1.022.020.662
|% -1,51
|
|KRDMD
|3,00
|642.390.556
|% -2,91
|
|TSKB
|1,22
|258.666.416
|% -2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6618
|8,7052
|% 0,42
|
|Frank
|7,2723
|7,3161
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,72
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,01
|