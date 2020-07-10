ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2020 17:05
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.148,28 % 0,01073176 % 0,00939779 % 87,57
Ziraat Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859006
BIST
17:15114.222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.571,92
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:156,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:157,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7753
En Düşük
7,7277
17:15398,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,89
|Açılış
|: 398,86
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|TGSAS
|7,72
|5.346.787
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.334.406
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.585.374
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.731.734
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.061.798
|% -9,86
|
|TURGG
|55,05
|18.389.424
|% -9,83
|
|PEKGY
|8,77
|56.017.092
|% -8,84
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|GARAN
|7,78
|1.140.424.777
|% -1,64
|
|SISE
|6,19
|1.073.672.493
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|THYAO
|11,75
|1.011.603.057
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,63
|427.343.484
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|643.474.540
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|690.868.103
|% -2,59
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6539
|8,6973
|% 0,32
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,66
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,40
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,70
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|4,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,24
|
Seans Raporu
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17:26TEKTU
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17:24XU030
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17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, SISE
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17:24XU100
Endeks 114, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 19, 530.00 milyon TL de