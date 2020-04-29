ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.04.2020 11:11
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841011
BIST
10:55101.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 326,02
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:556,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:557,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5977
En Düşük
7,5446
10:55383,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 383,59
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|35.965.787
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.240.322
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.214.643
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|35.401.135
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|DOGUB
|2,03
|2.284.438
|% -4,69
|
|DENCM
|7,69
|5.082.024
|% -4,47
|
|QNBFB
|51,45
|2.965.910
|% -4,19
|
|SOKM
|11,83
|292.062.518
|% -2,23
|
|THYAO
|10,56
|173.450.719
|% -0,85
|
|GARAN
|8,36
|140.341.419
|% 0,60
|
|MPARK
|17,04
|121.721.680
|% 4,54
|
|ODAS
|1,78
|117.044.637
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|86.798.424
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,11
|75.536.256
|% 5,71
|
|ODAS
|1,78
|117.044.637
|% 2,89
|
|ADESE
|1,52
|95.096.883
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|23.562.853
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% 0,33
|
|Frank
|7,1611
|7,2042
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,21
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,40
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,50
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,44
|23,44
|0,70
|
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