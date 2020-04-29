ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.04.2020 11:11
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841013
BIST
10:56101.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 353,52
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:566,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:567,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5972
En Düşük
7,5446
10:56383,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 383,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|35.965.787
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.240.322
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.214.643
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|35.401.135
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|DOGUB
|2,03
|2.284.438
|% -4,69
|
|DENCM
|7,69
|5.082.024
|% -4,47
|
|QNBFB
|51,45
|2.965.910
|% -4,19
|
|SOKM
|11,83
|292.062.518
|% -2,23
|
|THYAO
|10,56
|173.450.719
|% -0,85
|
|GARAN
|8,36
|140.341.419
|% 0,60
|
|MPARK
|17,04
|121.721.680
|% 4,54
|
|ODAS
|1,78
|117.044.637
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|86.798.424
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,11
|75.536.256
|% 5,71
|
|ODAS
|1,78
|117.044.637
|% 2,89
|
|ADESE
|1,52
|95.096.883
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|23.562.853
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6786
|8,7221
|% 0,28
|
|Frank
|7,1598
|7,2029
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-2,53
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,60
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
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|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,64
|
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