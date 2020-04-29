ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.04.2020 11:14
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841018
BIST
11:17100.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,95
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
11:176,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9912
En Düşük
6,9716
11:177,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5984
En Düşük
7,5446
11:17383,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|3.446.686
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|36.130.226
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|KENT
|310,60
|11.298.923
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|33.397
|% -5,62
|
|DENCM
|7,65
|6.008.892
|% -4,97
|
|TSPOR
|4,66
|14.465.872
|% -4,90
|
|SOKM
|11,78
|329.530.235
|% -2,64
|
|THYAO
|10,53
|193.500.630
|% -1,13
|
|GARAN
|8,36
|153.535.325
|% 0,60
|
|ODAS
|1,80
|143.646.428
|% 4,05
|
|MPARK
|16,72
|137.688.498
|% 2,58
|
|IHLGM
|1,09
|95.341.755
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,12
|91.388.185
|% 5,66
|
|ODAS
|1,80
|143.646.428
|% 4,05
|
|ADESE
|1,52
|99.990.516
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|27.594.016
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6717
|8,7152
|% 0,20
|
|Frank
|7,1631
|7,2063
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-1,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-4,50
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-2,20
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,14
|23,14
|0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 63 artarak (% 0.11 ) 94, 475
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BIMAS, EGCEY, UZERB, EGCYH, ALYAG, POLTK, MMCAS, IZTAR, EGCYO, ETILR
-
11:30
PNSUT, DEVA, HATEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:30
KRSTL, QNBFB, ALKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:30
Bu seansda işlem gören 303 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 78 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem