ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.04.2020 11:16
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841025
BIST
11:17100.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,03
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
11:176,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9912
En Düşük
6,9716
11:177,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5984
En Düşük
7,5446
11:17383,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|36.184.066
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.447.467
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|PETUN
|30,62
|41.384.265
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|45.955
|% -5,62
|
|KRSTL
|1,91
|35.678.683
|% -4,98
|
|DENCM
|7,65
|6.008.892
|% -4,97
|
|SOKM
|11,73
|338.342.149
|% -3,06
|
|THYAO
|10,53
|198.515.631
|% -1,13
|
|ODAS
|1,80
|181.767.479
|% 4,05
|
|GARAN
|8,35
|158.036.191
|% 0,48
|
|MPARK
|16,75
|150.954.417
|% 2,76
|
|ODAS
|1,80
|181.767.479
|% 4,05
|
|IHLGM
|1,09
|97.954.565
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,10
|93.841.210
|% 3,77
|
|ADESE
|1,52
|103.453.508
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|27.887.773
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6726
|8,7161
|% 0,22
|
|Frank
|7,1632
|7,2063
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-0,31
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.514
|-1,00
|
|Tam
|2.521
|2.576
|-1,00
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|-0,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,19
|23,19
|0,45
|