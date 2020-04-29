ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.04.2020 11:20
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841048
BIST
11:20100.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,17
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
11:206,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9912
En Düşük
6,9716
11:207,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5987
En Düşük
7,5446
11:20383,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 383,64
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|36.184.066
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.447.467
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|PETUN
|30,62
|41.384.265
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|45.955
|% -5,62
|
|KRSTL
|1,91
|35.678.683
|% -4,98
|
|DENCM
|7,65
|6.008.892
|% -4,97
|
|SOKM
|11,73
|338.342.149
|% -3,06
|
|THYAO
|10,53
|198.515.631
|% -1,13
|
|ODAS
|1,80
|181.767.479
|% 4,05
|
|GARAN
|8,35
|158.036.191
|% 0,48
|
|MPARK
|16,75
|150.954.417
|% 2,76
|
|ODAS
|1,80
|181.767.479
|% 4,05
|
|IHLGM
|1,09
|97.954.565
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,10
|93.841.210
|% 3,77
|
|ADESE
|1,52
|103.453.508
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|27.887.773
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6714
|8,7149
|% 0,20
|
|Frank
|7,1640
|7,2072
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-0,75
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.515
|-0,50
|
|Tam
|2.522
|2.576
|-0,50
|
|Yarım
|1.229
|1.259
|-0,30
|
|Çeyrek
|616
|630
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,10
|23,10
|0,36
|
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