ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
29.04.2020 11:17
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841030
BIST
14:08101.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 467,74
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:086,9844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:087,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:08382,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 382,90
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.047.079
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.465.010
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.231.149
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.574.791
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,44
|618.092.028
|% 4,97
|
|SOKM
|11,81
|450.598.655
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|301.530.851
|% -1,13
|
|MPARK
|15,60
|290.405.085
|% -4,29
|
|GARAN
|8,36
|261.264.039
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|231.954.432
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|128.440.554
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|113.732.107
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.465.010
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|255.615.546
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6315
|8,6748
|% -0,26
|
|Frank
|7,1369
|7,1799
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-2,21
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-6,30
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,40
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,20
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,70
|23,70
|0,96
|