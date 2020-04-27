ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 14:20
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840284
BIST
17:15100.867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.108,27
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:156,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:157,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:15384,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,48
|Açılış
|: 384,20
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.564.334
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.871.644
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.184.675
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.389.200
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,71
|1.194.098.762
|% 4,28
|
|GARAN
|8,31
|1.031.069.846
|% 2,34
|
|ECILC
|5,09
|846.430.957
|% 5,60
|
|ASELS
|27,30
|748.063.454
|% 2,32
|
|SOKM
|12,23
|479.991.521
|% 4,62
|
|ECILC
|5,09
|846.430.957
|% 5,60
|
|GARAN
|8,31
|1.031.069.846
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,09
|247.674.362
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,07
|121.081.915
|% 1,90
|
|THYAO
|10,71
|1.194.098.762
|% 4,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6534
|8,6968
|% 0,94
|
|Frank
|7,1371
|7,1800
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-17,93
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|-7,90
|
|Tam
|2.537
|2.591
|-12,00
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|634
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,98
|22,98
|-1,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:24PEKGY
Yüzde 7.82 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 944 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2208, 78 artarak (% 1.90 ) 118, 398
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ECILC, GARAN, YKBNK
-
17:23XU100
Endeks 100, 809 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 12, 975.00 milyon TL de
-
17:23PAGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 882, 030 adet işlem