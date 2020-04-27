ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 14:22
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840288
BIST
17:06100.809
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 2.049,72
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:066,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:067,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:06385,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,40
|Açılış
|: 385,31
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.534.432
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.179.811
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,70
|1.187.038.964
|% 4,19
|
|GARAN
|8,32
|997.273.015
|% 2,46
|
|ECILC
|5,10
|817.314.709
|% 5,81
|
|ASELS
|27,32
|740.560.331
|% 2,40
|
|MGROS
|29,30
|430.265.238
|% 2,02
|
|ECILC
|5,10
|817.314.709
|% 5,81
|
|GARAN
|8,32
|997.273.015
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,08
|240.110.002
|% 3,48
|
|THYAO
|10,70
|1.187.038.964
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,08
|119.351.743
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6582
|8,7016
|% 0,99
|
|Frank
|7,1383
|7,1813
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|-11,50
|
|Tam
|2.533
|2.588
|-15,70
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|-5,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|
Seans Raporu
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17:21PEKGY
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 840 adet işlem
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17:19DOGUB
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 120, 019 adet işlem
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17:18XU100
Endeks 100, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 12, 809.00 milyon TL de
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17:17ACSEL
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 878 adet işlem
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17:15ATEKS
Yüzde 5.62 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 702 adet işlem