ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 14:29
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840300
BIST
17:15100.883
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 2.124,09
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:156,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:157,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:15384,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,48
|Açılış
|: 384,20
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|12,00
|36.894.017
|% 9,99
|
|NATEN
|18,11
|56.384.690
|% 9,96
|
|ARDYZ
|31,20
|79.640.352
|% 9,94
|
|MPARK
|14,82
|126.867.024
|% 9,94
|
|HUBVC
|23,06
|19.216.493
|% 9,91
|
|TDGYO
|2,69
|2.861.098
|% -5,28
|
|QNBFB
|56,50
|18.217.010
|% -1,22
|
|FORMT
|3,55
|1.600.440
|% 0,00
|
|MARKA
|1,32
|3.264.897
|% 0,76
|
|DOKTA
|27,74
|19.061.246
|% 0,87
|
|SOKM
|12,17
|466.939.126
|% 4,11
|
|MPARK
|14,82
|126.867.024
|% 9,94
|
|KFEIN
|17,38
|99.044.635
|% 1,05
|
|ARDYZ
|31,20
|79.640.352
|% 9,94
|
|SMART
|10,36
|78.338.469
|% 3,39
|
|CEOEM
|3,16
|19.165.900
|% 1,28
|
|YKSLN
|7,44
|26.137.430
|% 4,06
|
|PAPIL
|12,00
|36.894.017
|% 9,99
|
|NATEN
|18,11
|56.384.690
|% 9,96
|
|ARDYZ
|31,20
|79.640.352
|% 9,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6582
|8,7016
|% 0,99
|
|Frank
|7,1383
|7,1813
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-17,12
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.518
|-19,20
|
|Tam
|2.525
|2.580
|-23,60
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|-9,70
|
|Çeyrek
|617
|631
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|22,75
|22,75
|-2,06
|