ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 14:33
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840302
BIST
15:49101.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.380,80
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.264
En Düşük
100.086
15:496,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:497,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5844
En Düşük
7,5263
15:49386,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 386,71
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.501.043
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.718.616
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.488
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.861.290
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,78
|1.050.229.247
|% 4,97
|
|GARAN
|8,31
|744.299.154
|% 2,34
|
|ASELS
|27,48
|629.000.397
|% 3,00
|
|ECILC
|4,95
|378.696.683
|% 2,70
|
|MGROS
|29,38
|376.951.173
|% 2,30
|
|THYAO
|10,78
|1.050.229.247
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,08
|105.445.467
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,10
|193.861.901
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,29
|299.422.632
|% 6,13
|
|GARAN
|8,31
|744.299.154
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6537
|8,6971
|% 0,94
|
|Frank
|7,1470
|7,1901
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,35
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,70
|
|Tam
|2.539
|2.594
|-9,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,90
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,51
|23,51
|-1,30
|