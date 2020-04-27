ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 14:34
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840304
BIST
15:50101.199
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 2.439,80
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.264
En Düşük
100.086
15:506,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9917
En Düşük
6,9491
15:507,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5862
En Düşük
7,5263
15:50386,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 386,71
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.721.432
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.522
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.503.331
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.982.290
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,80
|1.052.040.177
|% 5,16
|
|GARAN
|8,32
|745.543.721
|% 2,46
|
|ASELS
|27,48
|631.506.565
|% 3,00
|
|ECILC
|4,96
|380.189.812
|% 2,90
|
|MGROS
|29,42
|377.541.817
|% 2,44
|
|THYAO
|10,80
|1.052.040.177
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,08
|105.683.489
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,09
|194.500.888
|% 3,98
|
|GUSGR
|3,28
|299.650.986
|% 5,81
|
|GARAN
|8,32
|745.543.721
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6588
|8,7022
|% 1,00
|
|Frank
|7,1498
|7,1928
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8529
|1,8621
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-6,96
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.542
|2.596
|-6,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|23,41
|23,41
|-1,40
|