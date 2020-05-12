ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 10:58
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F.Tinemis SARIHAN 10.09.2015 2008-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen - 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 2014-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 18 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
S.Ozan DOĞAN 03.04.2015 2015-2015 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01.08.2016 2010 - 2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. Uzman 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
G.Yaman AKGÜN 26.12.2017 2011-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı / Müdür/Yatırım Portföyü Masası- 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kenan TURAN 04.04.2018 2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür/Araştırma Bölümü- 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 16 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ümit YAĞIZ 18.09.2018 2015-2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,2016-2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2016-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Uzman 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Serkan ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 27 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Özkan BALCI 01.02.2019 2007-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Oğuzhan ÖZER 01.02.2019 2015-2017 Ünlü Yatırım Holding A.Ş /Yönetmen- 2017-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Yönetmen 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 14 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.Varlık Yönetimi/Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 21 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Cavit DEMİR 01.02.2019 2007- 2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Zühal BAYAR 01.02.2019 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş/Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 2018-2020 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yönetmen 2020-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi/Yönetmen 13 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844343
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