ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarF.Tinemis SARIHAN 10.09.2015 2008-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen - 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıFatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 2014-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 18 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 2015-2015 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 2010 - 2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. Uzman 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıG.Yaman AKGÜN 26.12.2017 2011-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı / Müdür/Yatırım Portföyü Masası- 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıKenan TURAN 04.04.2018 2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür/Araştırma Bölümü- 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 16 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıÜmit YAĞIZ 18.09.2018 2015-2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,2016-2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2016-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Uzman 9 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıSerkan ŞEVİK 01.02.2019 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş,/Yönetici-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 27 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıÖzkan BALCI 01.02.2019 2007-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıOğuzhan ÖZER 01.02.2019 2015-2017 Ünlü Yatırım Holding A.Ş /Yönetmen- 2017-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen-2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 10 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 14 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıKerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.Varlık Yönetimi/Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 21 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıCavit DEMİR 01.02.2019 2007- 2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür- 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 25 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıZühal BAYAR 01.02.2019 2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş/Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları LisansıOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetmen 2018-2020 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yönetmen 2020-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi/Yönetmen 13 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844372BIST