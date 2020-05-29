Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.05.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cenk KURT Fon Kurulu Başkanı 25.07.2018 27 Hayır
Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi 06.01.2011 24 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 24 Hayır
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Üyesi 26.02.2019 21 Hayır
Tankut Taner ÇELİK Fon Kurulu Üyesi 29.04.2019 27 Hayır

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 u.cirasunlar@ziraatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@ziraatemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847732


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:22105.119
Değişim :  -0,23% |  -240,46
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669 En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 10.151.163 % 10,00  
FENER 11,83 202.777.437 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.540.414 % 9,93  
GSDDE 3,88 30.143.523 % 9,92  
TSGYO 3,11 21.332.293 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4498 8,4922 % 0,97  
Frank 7,0814 7,1240 % 0,63  
Riyal 1,8153 1,8244 % 0,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 13,58  
Altın Gr. 380 381 4,19  
Cumhuriyet 2.469 2.499 25,70  
Tam 2.541 2.568 18,80  
Yarım 1.240 1.254 12,90  
Çeyrek 620 628 6,40  
Gümüş.Ons 17,77 17,80 0,42  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 35,75 35,75 -0,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru